В ДК БМЗ пройдет концерт оркестра Бена Мирзояна

8 марта в ДК Брянского машиностроительного завода состоится праздничный концерт эстрадного оркестра под управлением заслуженного работника культуры Брянщины Бена Мирзояна. Об этом в среду сообщила мэрия Брянска.

Программа «Если б не было тебя» начнется в 17:00 и будет состоять из песен о любви из репертуара отечественных и зарубежных исполнителей. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее мы сообщали, что в Брянске пройдут свыше 40 мероприятий в честь женского праздника.