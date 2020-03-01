Прокуратура требует от Брянского лесничества очистить лес от нефтепродуктов

На предпринимателя поселка Анастасино, который является изготовителем опасной запрещенной продукции, сотрудники Роспотребнадзора завели административные дела, а материалы дела передали правоохранителям.

В Смоленске побеспокоились о том, чтобы к 8 Марта представители мужской половины человечества не только не забыли купить для прекрасных дам букет цветов, а заранее ознакомились со списком адресов, где продается подобная продукция.

Подписчики пабликов смоленских соцсетей радуются приходу весны, выкладывают фотографии красивых видов города, пробудившегося после зимы: делятся снимками первых цветов, растаявших водоемов и проснувшихся после зимней спячки животных и насекомых.

Смоленские школы искусств теперь смогут спокойно укомплектовать оркестры и ансамбли ударными инструментами, новые барабаны завезли в шесть детских профильных учреждений.

Жители Десногорска наконец побывали в отремонтированном здании автовокзала, его открытие состоялось 4 марта.

Суд должен принять решение по иску в ближайшее время.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском, где требует обязать лесничество ликвидировать последствия загрязнения.

Брянская природоохранная прокуратура нашла 0,08 га земель лесного фонда, загрязненных темными нефтепродуктами, на территории Брянского лесничества. Об этом в среду сообщила прокуратура Брянской области.

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