В Фокино суд обязал подрядчика устранить недоделки по капремонту крыши

Жители дома №30 по улице Карла Маркса в городе Фокино обратились в прокуратуру г. Дятькова с жалобами на текущую крышу. В доме в конце 2017 года капитально отремонтировали кровлю. Но вскоре после этого в квартирах на верхнем этаже стали течь потолки.

Прокурорская проверка показала, что несоответствие выполненных работ нормам подрядчик заложил уже на этапе проектно-сметной документации.

Прокуратура обратилась в суд, и тот удовлетворил ее иск и обязал подрядчика устранить за свой счет все выявленные недоставки. Исполнение решения суда теперь на контроле у надзорного ведомства.