В Брасове прокурор потребовал оснастить школы и детсады металлоискателями

В Брасовском районе прокуратура во время проверки выявила, что 13 школ и семь детских садов не оснащены металлоискателями на входе, хотя по закону они должны там быть. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

Надзорное ведомство вынесло представление районным властям устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении в администрации района.

Ранее мы сообщали, что в Дятьково суд удовлетворил иск городской прокуратуры и обязал подрядчика, выполнившего капремонт крыши в жилом доме в городе Фокино устранить выявленные при прокурорской проверке недоставтки.