На предприятиях Почепского района выявили целый букет нарушений трудового законодательства

В Почепском районе прокуратура выявила букет нарушений трудового законодательства при проверке четыерх предприятий: АО «Московский Агрогородок», ООО «Молград», ООО «Фермерское» и СПК Почепский. Об этом в среду сообщило надзорное ведомство региона.

Самый большой урожай нарушений принесли проверки соблюдений правил охраны труда. На предприятиях не проводили проверку условий труда, не контролируют выдачу работникам средств индивидуальной защиты, допускают к работе водителей без освидетельствования у психиатра и другме.

А на СПК Почепский выяснилось, что с 34 работниками не заключены трудовые договоры.

По всем выявленным нарушениям вынесены представления их устранить.