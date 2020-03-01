В Фокинке кафе «захватило» тротуар

Жители Фокинского района пожаловались в один из пабликов соцсети «ВКонтакте» на беспредел от предпринимателей – владельцев двух заведений общепита.

Речь идет о кафе и кулинарии, которые, по словам горожан, буквально «захватили» тротуар на улице Дзержинского. Все дело в лестнице, целиком перекрывшей ход пешеходам

«Крыльцо заведения практически полностью перегородило дорогу», - поделился автор публикации.