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В Брянске подъезд дома в переулке Северный превратили в мусорку

Опубликовано Сегодня, 09:00

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят – видимо, эту поговорку жители дома в переулке Северный никогда не слышали – поделился один из свидетелей беспорядка, образовавшегося в подъезде здания, в паблике соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о мусорке, которую создали жильцы дома №51 прямо на лестнице. На фото видно, что это пакеты с бытовыми отходами, по всей вероятности, людям лень отнести их к мусорному контейнеру.

«Бедная уборщица уже устала вешать объявления. Почему за вами должны убирать!!!» - возмутился брянец.

Подписчики порекомендовали автору принять меры, обратиться к участковому, поскольку это статья административного кодекса.

«Он знает, как составить протокол. Но здесь вам как раз понадобится смартфон сфоткать того, кто это делает, на случай если будет отпираться. Такие случаи штрафа за мусор имеют место быть», - написала горожанка.

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