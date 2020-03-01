В Бежице около «Линии» замечен «шумахер»
Лихач в Бежицком районе попал на видео камеры регистратора встречного автомобиля, информация об этом появилась 5 марта в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Запись показывает, как водитель на иномарке нагло мчится на всех парах по встречной полосе.
«Люди, что Вы делаете? Вам аварий в Брянске мало? Уважаемые ГИБДД, куда Вы смотрите?» - спросил автор публикации.
По словам подписчика сообщества Владислава Иванова, эту ситуацию местная автоэлита, конечно же, воспримет нормально, что, мол, человек просто спешил, что «с кем не бывает».
«Их мозгов недостаточно, чтобы понять, какая это жуткая потенциальная опасность. Дураков ничему не учит даже история на Речной», - прокомментировал Владислав.
Фото - кадр видео.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
Цифровой сегмент[1] в 2019 г. вырос на 13%, OIBDA[2] увеличилась на 6%, FCF[3] — на 55%. Москва, 3 марта 2020 г. — ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО[4].
В начале марта в Брянской области на Унечском направлении изменится расписание двух пригородных поездов. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами. Обслуживание инфраструктуры необходимо для повышения безопасности и надежности перевозок.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы по охране труда и обеспечению производственной безопасности персонала в 2019 году.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.