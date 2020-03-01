В Бежице около «Линии» замечен «шумахер»

Лихач в Бежицком районе попал на видео камеры регистратора встречного автомобиля, информация об этом появилась 5 марта в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Запись показывает, как водитель на иномарке нагло мчится на всех парах по встречной полосе.

«Люди, что Вы делаете? Вам аварий в Брянске мало? Уважаемые ГИБДД, куда Вы смотрите?» - спросил автор публикации.

По словам подписчика сообщества Владислава Иванова, эту ситуацию местная автоэлита, конечно же, воспримет нормально, что, мол, человек просто спешил, что «с кем не бывает».

«Их мозгов недостаточно, чтобы понять, какая это жуткая потенциальная опасность. Дураков ничему не учит даже история на Речной», - прокомментировал Владислав.

Фото - кадр видео.