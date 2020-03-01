В БГУ определятся с самой красивой девушкой

5 марта в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского состоится финал конкурса красоты, грации и таланта «Краса БГУ – 2020».

В конкурсе примут участие 11 студенток. Все они покажут себя в творческом номере, интеллектуальном состязании, а также в презентации-визитке.

В финале участницы пройдутся по сцене в коктейльных платьях.

Жюри выберет самых лучших в номинациях:

«Краса БГУ 2020», «Вице-мисс конкурса Краса БГУ 2020», «Народная Краса БГУ» (по итогам зрительского голосования), «Очарование», «Оригинальность» и «Грация».

«В 12.00 в прямом эфире мы выберем победителей и вручим им подарки на сцене актового зала БГУ!», - сообщили на официальной странице конкурса «ВКонтакте».

Ограничение по возрасту 12+.