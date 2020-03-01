Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Бежице прокуратура обнаружила сайты «зацеперов»

Опубликовано Сегодня, 12:45

Интернет-площадки с пропагандой запрещенных способов проезда на поездах выявила прокуратура Бежицкого района.

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, «зацепинг» - опасное увлечение у молодежи, поскольку может быть причиной несчастных случаев на железной дороге.

Согласно федеральному закону, в России запрещено распространять подобную информацию, за нее грозит уголовная или административная ответственность.

По ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте» за проезд на крышах вагонов, подножках «светит» наказание.

В суде на эту тему уже находится пять административных исков.

Фото
 1140
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Севске обнаружено 22 подозрительных сайта
  • В Суземке на сайте продавали «хитрый» электросчетчик
  • В Погаре обнаружили сайты по продаже документов по ЕГЭ
  • Гордеевскую прокуратуру возмутила продажа наклеек на автономера
  • В детских оздоровительных лагерях рассказали о правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте.
    • Новости регионов
    Смолянам советуют не забывать зонтики
    17:19:47 05-03-2020
    Сырая и облачная погода ожидает жителей Смоленска и области 6 марта, в связи с этим синоптики рекомендуют одеваться потеплее и при выходе из дома брать дождевики или зонтики.
    На Кирова в Смоленске «встретились» BMW и автокран
    15:02:07 05-03-2020
    5 марта в областном центре на Кирова случилось ДТП с автомобилем BMW и автокраном, информация опубликовано в одной из соцсетей.
    Смоленские больницы получат 532 млн рублей
    13:21:26 05-03-2020
    Дополнительные деньги выделят в 2020 году больницам и поликлиникам Смоленской области.
    Расписание двух пригородных поездов на маршруте Витебск – Рудня изменится с 10 марта
    12:56:26 05-03-2020
    С 10 марта изменится расписание двух пригородных поездов, курсирующих между станциями Рудня (Смоленская область) и Витебск (Республика Беларусь). Они будут следовать по укороченным маршрутам – только между станциями Витебск и Заольша (Республика Беларусь).
    «Ее не мыли, она обиделась». В сычевском озере «утонула» машина
    12:34:24 05-03-2020
    В Сычевке Смоленской области произошло странное происшествие с участием автомобиля, по неизвестным причинам он оказался погруженным в местное озеро, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
    Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
    11:51:31 05-03-2020
    Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников Центрального Банка РФ и расширил свое членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в сфере профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию.  
    Лента новостей
    Сегодня, 17:04
    В Брянском районе грейдируют дорогу
    Сегодня, 16:34
    Житель Клетни оштрафован за оскорбление
    Сегодня, 15:45
    Шофер-трудоголик вызвал восхищение у брянских пассажиров
    Сегодня, 15:01
    Наглый брянский автомобилист на иномарке перекрыл пандус
    Сегодня, 14:14
    Брянцы в шоке от болота около «зебры»
    Сегодня, 14:00
    Брянцы могут выиграть смартфон нового поколения за видео на тему сортировки мусора
    Сегодня, 13:28
    Трем брянским предприятиям досталось от прокуратуры за экологию
    Сегодня, 13:09
    На Кургане Бессмертия на зоопарк упало дерево
    Сегодня, 12:45
    В Бежице прокуратура обнаружила сайты «зацеперов»
    Сегодня, 12:22
    В Брянске около «Мечты» случилась серьезная авария с иномаркой
    Сегодня, 12:11
    Брянцы могут накопить на дом за 9 лет
    Сегодня, 11:07
    В БГУ определятся с самой красивой девушкой
    Сегодня, 10:32
    Брянщина заняла первое место в России по взяткам
    Сегодня, 10:12
    Под Брянском пожилой мужчина разбился на «Жигулях»
    Сегодня, 09:42
    В Бежице около «Линии» замечен «шумахер»
    Сегодня, 09:27
    Брянец на авто Merсedes перегородил «зебру»
    Сегодня, 09:00
    В Брянске подъезд дома в переулке Северный превратили в мусорку
    Сегодня, 08:30
    В Фокинке кафе «захватило» тротуар
    Сегодня, 08:00
    Жительницу Злынки обвиняют в мошенничестве с чернобыльскими выплатами
    Сегодня, 07:30
    В Брянске мужчина выехал в аптеку и скончался за рулем
    Вчера, 19:30
    В брянской мэрии поздравили учителей и воспитателей года
    Вчера, 18:37
    На улице Сакко и Ванцетти с субботы перекроют движение
    Вчера, 18:20
    На «Дорогу памяти» поступило почти 7,8 тысячи фотографий брянцев
    Вчера, 17:43
    В Унече взыщут более 12 млн рублей ущерба с уклонителя от уплаты налогов
    Вчера, 17:11
    В областной прокуратуре устроили турнир по стрельбе среди женщин
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 17:43
    Внимание! Внимание!!
    Сегодня, 17:23
    В ООО «БрянскЭлектро» подвели итоги работы за 2019 год
    Сегодня, 17:18
    29 марта на сцене КЗ«Дружба»» Кай Метов! 
    Сегодня, 12:24
    Ко Дню Победы железнодорожники отремонтируют ветеранам жилье
    Сегодня, 12:10
    Брянскэнерго в кратчайшие сроки ликвидировало условную аварию в сетях Выгоничского района
    Актуальные темы
    Экономика Общество О главном
    Брянщина заняла первое место в России по взяткам
    Происшествия На дорогах
    В Брянске мужчина выехал в аптеку и скончался за рулем
    Общество О главном
    На Городищенской горке снесут шиномонтаж
    Новости Общество
    В Брянске отпраздновали Масленицу
    Новости Общество
    В брянской больнице не пропустили без очереди беременную
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    О разграничении понятий вывеска и реклама

    В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.                     

    Ростелеком новости
    Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за IV квартал и 12 месяцев 2019 г.

    Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за IV квартал и 12 месяцев 2019 г.

    Цифровой сегмент[1] в 2019 г. вырос на 13%, OIBDA[2] увеличилась на 6%, FCF[3] — на 55%. Москва, 3 марта 2020 г. — ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО[4].
    РЖД новости
    Ко Дню Победы железнодорожники отремонтируют ветеранам жилье

    Железнодорожники Брянского региона МЖД отремонтируют квартиры и дома 14 железнодорожникам - ветеранам Великой Отечественной войны и малолетним узникам к 75-летию Великой Победы. На эти цели будет направлено более 2,3 млн рублей.
    МРСК новости
    Брянскэнерго в кратчайшие сроки ликвидировало условную аварию в сетях Выгоничского района

    В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошла контрольная ситуационная аварийно-восстановительная тренировка по ликвидации последствий технологических нарушений в электросетевом комплексе Брянской области. В ней приняли участие сотрудники Штаба и дежурных служб филиала, ситуационно–аналитического центра «Россети Центр», Новгородского ПМЭС, ООО «БрянскЭлектро», других энергопредприятий и организаций, работающих на территории региона.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.