В Бежице прокуратура обнаружила сайты «зацеперов»
Интернет-площадки с пропагандой запрещенных способов проезда на поездах выявила прокуратура Бежицкого района.
Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, «зацепинг» - опасное увлечение у молодежи, поскольку может быть причиной несчастных случаев на железной дороге.
Согласно федеральному закону, в России запрещено распространять подобную информацию, за нее грозит уголовная или административная ответственность.
По ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте» за проезд на крышах вагонов, подножках «светит» наказание.
В суде на эту тему уже находится пять административных исков.
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