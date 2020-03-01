На Кургане Бессмертия на зоопарк упало дерево

ЧП случилось в брянском зоопарке на Кургане Бессмертия 5 марта, все неприятности случились из-за дерева, сообщил паблик соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром. В сети уже опубликовано видео последствий. Исходя из ролика, ветки и ствол рухнули прямо на зоопарк, в итоге повредился забор. Неизвестно, что стало причиной случившегося.

Информации о пострадавших животных или людях нет.

«На Кургане упало дерево. На территории зоопарка упало дерево», - поделился автор публикации.

«Где не надо вырубают, а где надо бы срезать, растут еще», - прокомментировала городанка Юлия.