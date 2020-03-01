Трем брянским предприятиям досталось от прокуратуры за экологию
ПАО «Брянский Арсенал», ГАУЗ «Белобережский детский санаторий», МУП «Брянский городской водоканал» получили нагоняй от брянской природоохранной прокуратуру, которая провела там вместе с профильным региональным департаментом проверку насчет соблюдения водного закона.
Ревизия показала, что на предприятиях не соблюдают допустимые концентрации загрязняющих веществ при спуске сточных вод.
На должностных лиц завели админпроизводства по ст. 8.15 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств»
Руководителям организаций внесли представления.
Акты на эту тему - на рассмотрении.
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