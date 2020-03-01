Трем брянским предприятиям досталось от прокуратуры за экологию

Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников Центрального Банка РФ и расширил свое членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в сфере профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию.

В Сычевке Смоленской области произошло странное происшествие с участием автомобиля, по неизвестным причинам он оказался погруженным в местное озеро, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

С 10 марта изменится расписание двух пригородных поездов, курсирующих между станциями Рудня (Смоленская область) и Витебск (Республика Беларусь). Они будут следовать по укороченным маршрутам – только между станциями Витебск и Заольша (Республика Беларусь).

Дополнительные деньги выделят в 2020 году больницам и поликлиникам Смоленской области.

5 марта в областном центре на Кирова случилось ДТП с автомобилем BMW и автокраном, информация опубликовано в одной из соцсетей.

Сырая и облачная погода ожидает жителей Смоленска и области 6 марта, в связи с этим синоптики рекомендуют одеваться потеплее и при выходе из дома брать дождевики или зонтики.

Акты на эту тему - на рассмотрении.

На должностных лиц завели админпроизводства по ст. 8.15 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств»

Ревизия показала, что на предприятиях не соблюдают допустимые концентрации загрязняющих веществ при спуске сточных вод.

ПАО «Брянский Арсенал», ГАУЗ «Белобережский детский санаторий», МУП «Брянский городской водоканал» получили нагоняй от брянской природоохранной прокуратуру, которая провела там вместе с профильным региональным департаментом проверку насчет соблюдения водного закона.

Актуальные темы

Новости партнёров

Ко Дню Победы железнодорожники отремонтируют ветеранам жилье Железнодорожники Брянского региона МЖД отремонтируют квартиры и дома 14 железнодорожникам - ветеранам Великой Отечественной войны и малолетним узникам к 75-летию Великой Победы. На эти цели будет направлено более 2,3 млн рублей.

Брянскэнерго в кратчайшие сроки ликвидировало условную аварию в сетях Выгоничского района В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошла контрольная ситуационная аварийно-восстановительная тренировка по ликвидации последствий технологических нарушений в электросетевом комплексе Брянской области. В ней приняли участие сотрудники Штаба и дежурных служб филиала, ситуационно–аналитического центра «Россети Центр», Новгородского ПМЭС, ООО «БрянскЭлектро», других энергопредприятий и организаций, работающих на территории региона.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

