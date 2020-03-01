Брянцы могут выиграть смартфон нового поколения за видео на тему сортировки мусора

Региональный оператор «Чистая планета» объявил акцию «Народный контроль», суть ее в том, чтобы участники прислали видео про сортировку отходов, за это обещают дорогой подарок.

В ролике должна фигурировать машина, которая занимается вывозом мусора. Надо показать, как на нее одновременно с одной площадки погружают весь мусор без разбора: и пластик, и макулатуру, к примеру.

По словам руководителя проекта по раздельному сбору вторсырья АО «Чистая планета» Григория Бабкина, идет строгая слежка за соблюдением правил сбора и транспортирования отходов на мусоросортировочный комплекс.

«Спецтехника, работу которой контролирует региональный оператор, вывозит отдельными рейсами: твердые коммунальные отходы, картон и пластик», - сообщает Бабкин.

Видео с нарушениями надо присылать на электронный адрес info@chplanet.ru с пометкой «Народный контроль», а также указанием места, времени съемки. Для обратной связи надо добавить номер телефона и имя.

Горе-перевозчика обещают оштрафовать.