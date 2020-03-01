Брянцы в шоке от болота около «зебры»

Болото около «зебры» на Авиационной возмутило жителей Брянска, и они пожаловались 5 марта на ситуацию в одной из соцсетей.

Речь идет о грязном участке дороги напротив гипермаркета «Линия».

По словам автора публикации, это грязь – результат ремонта.

«Пешеходный переход, людям стоять негде, а что творится, когда дождь?» - поделилась горожанка, а также спросила, когда службы ликвидируют недостатки.