Наглый брянский автомобилист на иномарке перекрыл пандус

Второй за день «автохам» переполошил брянцев в одной из соцсетей, фото нарушения правил дорожного движения опубликовано 5 марта.

На снимке видно, что хозяин оставил свой Nissan прямо около пандуса, перекрыв ход для людей с ограниченными возможностями

Горожане уверены, что этот поступок не оставят без внимания сотрудники ГИБДД.

Речь идет о территории около Дома быта.

Напомним, автохам был замечен в Советском районе, там владелец припарковал транспорт около «зебры».