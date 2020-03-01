Шофер-трудоголик вызвал восхищение у брянских пассажиров

Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников Центрального Банка РФ и расширил свое членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в сфере профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию.

В Сычевке Смоленской области произошло странное происшествие с участием автомобиля, по неизвестным причинам он оказался погруженным в местное озеро, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

С 10 марта изменится расписание двух пригородных поездов, курсирующих между станциями Рудня (Смоленская область) и Витебск (Республика Беларусь). Они будут следовать по укороченным маршрутам – только между станциями Витебск и Заольша (Республика Беларусь).

Дополнительные деньги выделят в 2020 году больницам и поликлиникам Смоленской области.

5 марта в областном центре на Кирова случилось ДТП с автомобилем BMW и автокраном, информация опубликовано в одной из соцсетей.

Сырая и облачная погода ожидает жителей Смоленска и области 6 марта, в связи с этим синоптики рекомендуют одеваться потеплее и при выходе из дома брать дождевики или зонтики.

«Мужик – красавчик!» - поделился мнением автор публикации и добавил, что необычно видеть таких трудолюбивых водителей в двенадцать ночи в городе.

Подписчики назвали шофера трудоголиком и заметили, что таких надо побольше в областном центре.

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