Житель Клетни оштрафован за оскорбление
10 тысяч рублей штрафа заплатит 26-летний парень из Клетни за оскорбление представителя власти, такое решение принял суд.
Уголовное дело возбудили по ст. 319 УК РФ.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Инцидент случился 30 сентября 2019 года. Молодой человек в нетрезвом виде в приемном отделении Клетнянской районной больницы, а потом в полиции публично оскорбил двух правоохранителей при исполнении.
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