В Брянске ужесточат требования для маршрутчиков

В закон об организации транспортного обслуживания населения в Брянской области могут внести изменения, с такими требованиями выступила городская администрация.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перевозчик может остаться без свидетельства, если не выполнит более трех дней подряд ни одного выезда. Если же в течение трех дней он совершит хотя бы один рейс, никто свидетельства его не лишит. Подобную пропозицию уже направили в облдуму и Правительство региона.

Помимо этого, в городе продолжаются суды с недобросовестными перевозчиками. Так владельцы 29-го и 38-го маршрутов уже остались без свидетельств. С хозяином 36-го подписано мировое соглашение.

Идут судебные процессы с перевозчиком Дмитрием Махотиным, владеющим 99-м и 76-м. К слову, в Арбитражном суде решили прекратить действие его свидетельства. В апелляционной инстанции также согласны с таким решением. В Касационном суде перевозчик не признан добросовестным, однако дело возвращено в Арбитражный на доработку.