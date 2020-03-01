Выкладка товаров в супермаркете возмутила брянцев

Жители Брянска очень были удивлены процессу раскладки товаров в одном из местных супермаркетов, информация появилась в паблике соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что все продукты, перед тем как попасть на прилавки, лежат на полу. Больше всего разбросано буханок хлеба и батонов. Пол же, заметили горожане, грязный.

«Брянский магазин. Выкладка товара. Угадаешь, что за магазин?» - спросил автор публикации.

Некоторые очевидцы отнеслись к ситуации с легкостью и шуткой.

«Эх, у кого-то нервы кончились», - прокомментировал Влад Борисов.