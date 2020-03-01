Брянские водители-перевозчики перегородили дорогу около Торгового центра

Жители Брянска пожаловались на местных маршрутчиков, постоянно перекрывающих проезжую часть около торгового центра «Аэропарка», информация появилась в одной из соцсетей 6 марта.

Автор публикации объяснил, водители маршруток периодически останавливаются на полосе движения, из-за них невозможно проехать.

«А ведь для этого существует «карман» возле остановки», - выразил негодование брянец.

По словам Александра Рязанова, около БУМа ситуация не лучше.

«Там по 6 маршруток стоит на полосе, перекрывая перекрёсток, и ещё автобус», - прокомментировал Александр.

Та же картина около главного отделения Почты.

«Приучили пассажиров стоять не на остановке и там постоянный бедлам!» – уверен Владислав Фроленков.

«Это все из-за пешеходов, которым лень отойти от перехода до остановки», - заметил брянец Максим.