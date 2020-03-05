Неаккуратность перевозчика вывела из себя жительницу Брянска

Жительница Брянска пожаловалась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» на безответственных перевозчиков мусора, которые неаккуратно забирают отходы.

Для подтверждения дама опубликовала фото, на котором видно, что на дороге рассыпаны пакеты и другой хлам, которые бывает в контейнерах.

«Мусорка приехала все раскидала, ветром разнесло, а вы, люди, дышите», - поделилась Марина Косоротикова.

Подписчики порекомендовали автору обратиться в управляющую компанию.