В Севске главе сельхозкооператива досталось за инвалидов

Прокуратура Севского района проверила, насколько исполняется закон, который регламентирует порядок создания условий труда людей с ограниченными возможностями, в сельскохозяйственном кооперативе «Союз».

Проверка показала, на предприятии нет графиков и режима работы, которые бы учитывали заболевания работающих инвалидов. Кроме этого, не организован производственный контроль на рабочих местах, нет программы соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий.

На главу «Союза» завели административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения».