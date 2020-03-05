Брянские школьники соберут батарейки

Школы Брянска и области ждет акция «Сдай батарейку – спаси ежика Брянщины!». Ее инициатором выступил региональный оператор ТКО «Чистая планета». Мероприятие поддержала компания «Дюраселл Раша».

Акция пройдет в два этапа. В апреле-мае в школах Брянска, в октябре-ноябре – по области.

Суть – сбор батареек. Школьники и родители соберут их в специальные емкости. Учителя и сотрудники компании «Чистая планета» проведут экоуроки. Кроме этого, ученики примут участие в конкурсе на лучший плакат и видеоролик. Собранные элементы питания вывезут на специальной машине на завод по переработке.

В 2019-м году в акции участвовали 2500 школ России из 12 регионов. В результате сдали 40 тонн батареек.

К слову, ответ о готовности поддержать акцию «Чистая планета» от компании «Дюраселл Раша» получила 5 марта.

«Сообщаю о готовности «Дюраселл Раша» поддержать проведение акции «Сдай батарейку – спаси ежика Брянщины!» в апреле-мае и октябре-ноябре 2020 года», - заявил гендиректор Юрий Коротаев.

Кроме этого, компания «Дюраселл Раша» направила официальное письмо с просьбой об оказании помощи в акции губернатору Брянской области Александру Богомазу.

Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников заявил, рад, что «Дюраселл Раша» откликнулась на наше предложение. Акция важна как с целью экологического воспитания и просвещения подрастающего поколения, так и для сохранения окружающей среды. В регионе мало мест, где бы стояли контейнеры для батареек. В итоге большинство выкидывают их в мусорное ведро, не обращая внимания на то, что они опасны.

«Акция научит наших жителей бережнее относиться к природе и поможет сберечь природу, экологию Брянщины и здоровье всех людей!» – прокомментировал Чашников.