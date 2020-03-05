Брянец пожаловался на доставку суши

Новая сеть суши возмутила жителя Брянска, свое мнением насчет доставки он поделился в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 6 марта.

Мужчина объяснил, заказал фирменный сет. Качество обслуживания и продуктов, заверил, оставляет желать лучшего. Кроме этого, не устроило время доставки, ибо прождать пришлось более двух часов, да еще заплатил за якобы бесплатную доставку 150 рублей.

«В сет не входит ни имбирь, ни васаби, ни соус. А сами ролы из риса и почти без рыбы были криво нарезаны. Отвратительнее ролов в Брянске еще не было», - поделился автор публикации и посоветовал брянцам не заказывать суши у этой фирмы.