На Авиационную улицу в Брянске пересадили каштаны с Советской
Строители дороги на Советской улице перенесли на Авиационную аллею молоды хкаштанов, попавшую в зону проведения работ. Об этом сообщила мэрия Брянска.
Там же высадили 12 молодых лип, а до концагодапланируют обустроить газоны.
На самой Советской асфальт уложен на треть, а работы по укладке щебня и установке уличных фонарей выполненына 70 процентов.
Всего в Брянске в этом году построят и капитально отремонтируют 20 дорог.
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