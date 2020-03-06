На Авиационную улицу в Брянске пересадили каштаны с Советской

Строители дороги на Советской улице перенесли на Авиационную аллею молоды хкаштанов, попавшую в зону проведения работ. Об этом сообщила мэрия Брянска.

Там же высадили 12 молодых лип, а до концагодапланируют обустроить газоны.

На самой Советской асфальт уложен на треть, а работы по укладке щебня и установке уличных фонарей выполненына 70 процентов.

Всего в Брянске в этом году построят и капитально отремонтируют 20 дорог.