Брянцев порадовало фото мужчины с обезьянкой

Брянцы обсуждают фотографию мужчины с обезьянкой на спине, которую во вторник выложил в сообщество «Подслушано Брянск» во ВКонтакте один из его участников.

Снимок вызвал у комментаторов в основном позитивные эмоции.

Фотография, по словам автора публикации, была сделана на Володарке.