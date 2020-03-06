Полиция подозревает в краже молодого брянца
В Клинцах обратился в полицию местный житель, у которого пропал пакет с ценным имуществом. Полицейским он рассказал, что выпил лишнего и заснул на лавочке по дороге домой. А когда проснулся, обнаружил пропажу пакета с музыкальной колонкой, зарядным устройством, зонтом и двумя банковскими картами. А до того, как он заблокировал карты, злоумышленник успел потратить с одной из них свыше 4 тысяч рублей. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.
По подозрению в причастности к преступлению полицейские задержали жителя Брянска 22 лет. По версии следствия, он признался, что приезжал в Клинцы в гости к приятелю. А на обратном пути увидел пьяного, заснувшего на лавочке, и прихватил его пакет. А картой расплатился за бутылку элитного алкоголя в ближайшем магазине.
Подозреваемый вернул украденные вещи и обещает возместить потраченные с карты деньги. Полиция завела на него дело по факту кражи и мошенничества.
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