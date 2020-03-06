Жителей Бежицы примет зам областного прокурора

17 марта, в следующий вторник, зам прокурора Брянской области Руслан Коберник проведет личный прием жителей Бежицкого района Брянска. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Прием будет проходить с 11:00 до 13:00 в здании районной прокуратуры на ул. Ульянова, 28.

Предварительно записаться на прием можно в будни, посетив районную прокуратуру лично, или по номерам в Брянске: 51-42-15, 51-45-77.

На приеме обязательно иметь паспорт. Желательно — заявление с основными тезисами по вашей проблеме и копии ответов прокуратуру или других государственных органов, если вы туда обращались.