В Выгоничах прокуратура требует от властей принять в собственность жилой дом
Районный суд в Выгоничах обязал администрацию района принять в собственность жилой дом, еще 25 лет назад переданный ей Брянским отделением Московской железной дороги. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.
В 1995 году процесс передачи жилого дома от одного владельца другому не был завершен. Стороны забыли подписать акт приема-передачи, и объект завис в воздухе. В муниципальную собственность он принят не был, в списке муниципального имущества не значится.
Все бы ничего, но эта ситуация создавала проблемы обратившейся в прокуратуру жительнице дома, внучке бывшей сотрудницы железной дороги, которой это жилье досталось от бабушки.
Поскольку дом оказался ничейным, женщина не могла ни приватизировать дом, ни воспользоваться положенными ей по закону как одинокой матери льготы. Для этого нужно предъявить правоустанавливающие документы на жилье, а их у женщины по причине бесхозности дома нет, и сделать их до передачи жилья в муниципальную собственность невозможно.
Предпимание прокуратуры районные власти проигнорировали. Надзорное ведомство направило иск в суд, и тот удовлетворил исковые требования в полном объеме.
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