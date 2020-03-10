Главврачу белобережского санатория вручили благодарственное письмо

Смоленские следователи завели уголовное дело на 24-летнего парня, который подозревается в уклонении от призыва на военную службу.

Цифровую трансформаторную подстанцию парка «Феникс» подключили к напряжению, резиденты теперь будут обеспечены нагрузкой по наиболее низкому тарифу.

Смоленские правоохранители задержали 53-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении и сбыте крупной партии немаркированной спиртосодержащей продукции.

45-летней жительнице Ельни грозит срок по статье покушение на дачу взятки, смоленский следком уже возбудил уголовное дело.

Лариса Надточий работает в системе здравоохранения Брянщины свыше 25 лет. В департаменте ее характеризуют как грамотного, добросовестного работника с высоким уровнем исполнительской дисциплины и большими организаторскими способностями, пользующуюся авторитетом среди подчиненных, коллег и пациентов.

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