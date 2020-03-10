Семерых музейных работников Брянщины наказали за нарушения законодательства

Ранее прокуратурой области проводилась проверка исполнения законодательства о музейном деле, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

На Брянщине завершились комплексные проверки соблюдения законодательства музеями региона. О результатах в среду рассказала областная прокуратура.

По результатам рассмотрения вынесенных надзорным ведомством представлений областной департамент культуры подготовил ряд постановлений. Семь работников музеев и департамента, по вине которых были допущены нарушения, привелкли к дисциплинарной ответственности.

По требованию прокуратуры ряд музеев обновили информацию на сайтах и разместили недостающую. А на сайтах музеев «Партизанская поляна» и «Радогощь» появились версии для слабовидящих.

В ряде музеев наладили работу по обеспечению безбарьерного доступа инвалидов и куплено оборудования для лучшей сохранности музейных фондов. Устранены также нарушения пожарной безопасности.