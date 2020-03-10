В Брянске в четверг пройдет бизнес-форум
В четверг, 12 марта, в зале заседаний мэрии Брянска в 11:00 откроется региональный бизнес-форум «Человеческий потенциал — фактор развития предпринимательства. Роль личности в успехе бизнеса».
Программа включает круглые столы и мастер-классы. Перед участниками выступят зксперты из Центра развития социального предпринимательства Российского государственного социального университета (г. Москва), Русской школы руководства и управления (г. Белгород), Лаборатории социального развития (г. Орел), чиновники, представители инфраструктур поддержки предпринимательства ипроекта «Мой бизнес».
На форуме обсудят влияние личности предпринимателя на развитие бизнеса, инструменты успешной реализации проекта социального предпринимательства, невербальное общение как составляющую профессионализма предпринимателя и способы получения результата в бизнесе.
К участию организаторы приглашают как действующих бизнесменов, так и тех, кто только планирует открыть свое дело.
Для участия в форуме нужно предварительно зарегситрироваться. Сделать это можно такими способами:
- по телефону: +7920840 9109, по e-mail:epatage-pr@mail.ru с пометкой «заявка на форум», контактное лицо: Дунаева Евгения Игоревна;
- в Центре инноваций социальной сферы лично по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д.54, каб. 211, по телефону: 8(4832) 58-92-83 и по e-mail: zissbryansk@yandex.ru с пометкой «заявка на форум», контактные лица: Смольская Елена Михайловна, Чебрикова Елена Владимировна;
- на сайте форума.
Участие в форуме бесплатное.
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