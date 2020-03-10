На Советской улице с утра пятницы ограничат движение
На участке Советской улицы между улицами Крахмалева и Объездной с 8:00 пятницы, 13 марта, будет ограничено движения. Об этом в среду сообщила мэрия Брянска.
Причиной перекрытия движения станут работы по прокладке ливневой канализации.
Дата окончания работ не сообщается. Но пока они не завершатся, водителям придется выбирать маршруты объезда.
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