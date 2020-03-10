В Суземке коммунальщиков накажут за нарушение прав инвалидов

В Суземском районе прокуратура вынесла представление по факту нарушения трудовых прав инвалидов на местном МУП ЖКХ. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

Прокурорская проверка показала, что в трудовых договорах четырех сотрудников предприятия, имеющих инвалидность, прописан ежегодный отпуск в 28 календарных дней. А людям с ограниченными возможностями по трудовому законодательству полагается 30 дней в году.

Представление находится на рассмотрении у МУПа, а его исполнение — на контроле надзорного ведомства.