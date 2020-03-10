В УФСИН Брянщины выбрали лучших оперативников

В Брянском региональном УФСИН завершился профессиональный конкурс оперативных сотрудников следственных изоляторов и колоний. Об этом в среду сообщили в управлении.

На звание лучшего оперативника претендовали девять человек. Им нужно было продемонтировать теоретические знания и практические нвывки в своей работе, физическую и огневую подготовку и умение вести оперативно-розыскную деятельность.

Победил на конкурсе Антон Ильющкин из оперативной группы Брянской воспитательной колонии, а лучшим оперативником следственного изолятора признали Юрия Астапченко из Новозыбковского СИЗО-2.

Ранее мы сообщали, что в брянских исправительных учреждениях для женщин завершился конкурс «А ну-ка, девушки!».

