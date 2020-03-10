Брянцы обсуждают в соцсети снимок попрошаек у Бум-Сити
В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в среду опубликовали фото жинщины с ребенком, атакующей машины на улице 22 Съезда КПСС близ торгового центра Бум-Сити в Брянске и просящей подаяния у водителей и пассажиров проезжающих машин.
«По проезжей части улицы 22 съезда постоянно ходят попрошайки. Сегодня это была женщина с ребёнком. И просила денег. За это лишают материнских прав вообще-то! Ни стыда и не совести брать у чужих деньги», — пишет автор сообщения.
Отдельные участники сообщества поставили на вид, что автор, сделав и опубликовав фото попрошаек без их разрешения, нарушил их права. Другие считают, что автор сам произвел фотофиксацию правонарушения: заснятые на фото люди занимались попрошайничеством и находились на проезжей части, где их быть не должно.
Комментаторы также отмечают, что не раз видели, как женщина с фотографии попрошайничала в разных местах Брянска, но всякий раз с разной легендой.
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