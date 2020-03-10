В Дубровке поставят на баланс района очистные сооружения в райцентре

В поселке Дубровка районная прокуратура выявила, что расположенные в райцентре очистные сооружения не значатся ни у кого в собственности. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

Поскольку отсутствие собственника чревато бесконтрольным сбросом сточных вод в ручей Немерку и способно обернуться экологической катастрофой, прокуратура вынесла районным властям предписание принять очистные сооружения в собственность. Глава района этот документ проигнорировал, и надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы понудить районные власти принять объект в собственность.