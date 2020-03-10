Брянские коммунальщики начали весенную уборку города

Коммунальщики в Брянске приступили к традиционной уборке улиц после зимы. Об этом в среду сообщила мэрия города.

На улицах ежедневно работает по 200 человек и несколько единиц техники: тракторы, грейдеры, погрузчики и самосвалы, до пяти подметальных машин и вакуумные пылесосы, которые собирают снег и мусор с тротуаров и дорожек.

Когда нет дождя на улицах работают поливальные машины. А каналопромывочные машины чистят приемные колодцы городской ливневки.

Часть спецтехники пока остается в зимней комплектации, так как не исключено, что еще вернутся заморозки, снег и холода.

В общей сложности с улиц Брянска с момента начала весенней уборки вывезли 17 тонн мусора, песка, грязи и прошлогодней листвы.

Дорожники начали ликвидировать ямы на проезжей части и уже убрали их на площади 125 квадратных метров. А к более масштабным работам приступят, когда станет стабильно тепло и начнут работать асфальтовые заводы.