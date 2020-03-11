Жители Володарки пожаловались на нашествие грызунов

Житель Володарки накануне вечером анонимно пожаловался в социальной сети на нашествие крыс и мышей в доме №70 по улице Володарского.

«Домоуправление не предпринимает никаких действий, поехали написали заявление в Роспотребнадзор, так там в шоке от рассказанного... А домоуправление теперь просит одну из жителей этого дома забрать заявление, у них типа денег нет проплачивать и делать дезинфекцию не только этого дома, но и близ лежащих вместе с территорией и мусоркой!!! Хоть это и обязанности ДОМОУПРАВЛЕНИЯ! То тараканы, теперь грызуны! 21 век на дворе... За что только мы платим коммуналку? И главное у нас дети, а грызуны переносчики всякой заразы... Страшно жить в этом доме!», — пишет автор (стилистика, орфография и пунктуация сохранены

Комментаторы советуют довести дело до конца и добиться от домоуправления работ по дератизации и пеняют, что не надо было истреблять бездомных кошек.