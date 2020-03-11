Из Брянска в 2021 году могут пустить прямые поезда в Крым
В 2021 году может открыться прямое железнодорожное сообщение между Брянском и Крымом, сейчас такие планы прорабатываются. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на генерального директора Крымской железной дороги Алексея Гладилина.
«в 2021 году прорабатывается вопрос запуска поездов в Симферополь из Астрахани (через Махачкалу), из Брянска, Белгорода, Курса, Оренбурга, Перми и других городов, Все зависит от того, каким будут результаты первого лета» — цитирует Гладилина издание.
С конца апреля этого года в Крым должны начать курсировать прямые поезда из Москвы, Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга. Прорабатывается также вопрос организации сообщения с Архангельском, Петрозаводском и Грозным.
«А ехать туда опять полжизни надо будет?», — спрашивает одна из комментаторов сообщения на эту тему, сравнивая возможный маршрут с длительностью поездки до Анапы и Адлера.
«Ехать в духоте два дня в этот ховозник за бешеные бабки — это верх тупизма, тем более, пляжей все меньше хороших, там полным ходом идёт строительство частных домов, принадлежащих неизвестно кому», — добавляет скептицизма другой участник дискуссии.
«Плохо что одноклеточные не могут провести и закончить логическую цепочку: обнуление президентских сроков, новая конституция, Крым ваш — пенсионеры на помойке, обнищание, смс на лечение детям, замки Кабаевой и Ротенбергам. И как итог —-ваше вымирание», — сокрушается третий.
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