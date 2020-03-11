Макдоннальдс на Кургане обвинили в сливе канализации в парк «Соловьи»

Участник сообщества «Подслушано Брянск» обвинил Макдоннальдс в экологическом загрязнении парка «Соловьи».

«На Кургане канализация из Макдональдса течет ручьем в парк "Соловьи" уже несколько дней! Такая вонь стоит! Эта проблема и в прошлом году неоднократно наблюдалась», — пишет автор.

Автор публикации утверждает, что сообщил о проблеме по телефону 112. Но там после перекдючения между сотрудниками и выяснения подробностей ответили, что у заведения должен быть заключен контракт со специализированной компанией, и разбираться с загрязнением надлежит ей.

«А то, что загрязняют экологию - им всё равно! Вот это решение проблемы! Разгонять таких работников и все эти координирующие службы нужно (в том числе операторов 112) ! А то деньги налогоплательщиков получают, но ничего не делают и ни за что не отвечают! Крайнего только между собой ищут. Зачем тогда нужна основная и координирующая единая служба 112? Все должно работать правильно - люди должны сообщать о наличии той или иной проблемы, а они должны оперативно реагировать какие службы направлять для ликвидации проблем!», — возмущается автор.