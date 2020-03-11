«Чистая планета» провела экоурок для третьеклассников

Региональный оператор по работе с ТКО АО «Чистая планета» провел урок экологического просвещения для третьеклассников средней школы №60 Брянска. Об этом с четверг сообщили в дирекции компании.

Дети узнали о пользе сортировки отходов, опасности использованных батареек, новых вещах, которые можно проиводить после переработки картона, макулатуры и пластиковых бутылок, что должен делать каждый гражданин для сбережения окружающей среды и зачем нужна реформа чистоты.

Дети также получили от регионального оператора подарки на память о встрече.