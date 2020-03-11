На Брянщине пройдет акция по борьбе с торговлей наркотиками

На Брянщине с 16 по 27 марта будет проходить первый этап общероссийской ежегодной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом в четверг сообшило региональное УМВД.

На акцию возложена задача привлечь к проблеме распространения наркотиков внимание общественности и собрать и проверить оперативную информацию о о точках сбыта и употребления зелья.

Во время акции в школах региона пройдут антинаркотические квесты, призванные заинтересовать подростков.

УМВД также напоминает, что информацию о местах сбыта наркотиков и наркоманских притонах принимают не только во время подобных акций, а ежегодно и круглосуточно: по телефонам (4832) 72-22-33, 102 или 112, по адресу: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 18 и через официальный сайт УМВД по региону.