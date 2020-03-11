На Брянщине пройдет акция по борьбе с торговлей наркотиками
На Брянщине с 16 по 27 марта будет проходить первый этап общероссийской ежегодной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом в четверг сообшило региональное УМВД.
На акцию возложена задача привлечь к проблеме распространения наркотиков внимание общественности и собрать и проверить оперативную информацию о о точках сбыта и употребления зелья.
Во время акции в школах региона пройдут антинаркотические квесты, призванные заинтересовать подростков.
УМВД также напоминает, что информацию о местах сбыта наркотиков и наркоманских притонах принимают не только во время подобных акций, а ежегодно и круглосуточно: по телефонам (4832) 72-22-33, 102 или 112, по адресу: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 18 и через официальный сайт УМВД по региону.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.