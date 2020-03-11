Брянцы пожаловались на автохама, припарковавшегося на улице Горького
В сообществе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте в четверг опубликовали фотографию автомобиля, припаркованного на улице Горького так, что, по мнению автора публикации, его невозможно обойти.
Комментаторы в основном поддержали возмущение автора публикации поведением очередного автохама. Но некоторые выразили сомнение, что площадка, где оставлена машина, очень похожа на парковку, а сзади автомобилей на снимке видны газон и кусты. Один из участников обсуждения выразил уверенность, что именно в этом месте парковка. Но обещал уточнить, когда окажется в тех краях, где сделано фото.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.