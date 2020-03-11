Брянцы пожаловались на автохама, припарковавшегося на улице Горького

В сообществе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте в четверг опубликовали фотографию автомобиля, припаркованного на улице Горького так, что, по мнению автора публикации, его невозможно обойти.

Комментаторы в основном поддержали возмущение автора публикации поведением очередного автохама. Но некоторые выразили сомнение, что площадка, где оставлена машина, очень похожа на парковку, а сзади автомобилей на снимке видны газон и кусты. Один из участников обсуждения выразил уверенность, что именно в этом месте парковка. Но обещал уточнить, когда окажется в тех краях, где сделано фото.