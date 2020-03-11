Брянская ГИБДД объявляет охоту на пьяных водителей

Брянская ГИБДД вечером 13 марта устроит «чертову пятницу» для любителей пьяной езды в Бежице. Отдел ГИБДД по городу предпредил, что завтрашним вечером проведет сплошные проверки с 22:30 до 23:00 в районе дома №121 по улице Бежицкой.

Массовая проверка на предмет нехождения за рулем в состоянии опьянения затронет водителей всех категорий.

Обо всех нарушениях Правил дорожного движения безотносительно к проводимым спецоперациям ОГИБДД по Брянску просит сообщать ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

Предыдущую облаву на пьяных водителей сотрудники ГИБДД в Брянске провели во время празднования 8 марта. За этим нарушением тогда попались 12 человек, в том числе один повторно.