Суд обязал власти Мглинского района осветить дорогу на Великий Бор

В Мглине районная прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

Прокурорская проверка состояния улиц и дорог и исправности освещения на магистралях района показала, что на дороге Мглин — Харитоновка — Великий Бор уличного освещения нет, в том числе не освещены остановки и пешеходные переходы.

Иск удовлетворен судом в полном объеме, теперь надзорное ведомство взяло на себя контроль над исполнением решения суда.