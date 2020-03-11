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Жителей Брянщины приглашают к участию в высадке Сада памяти

Опубликовано Вчера, 17:47

На Брянщине 23 апреля стартует акция «Сад памяти». Она приурочена к 75-летию Победы и пройдет в России и других странах бывшего СССР с 18 марта по 22 июня.

В результате свой Сад памяти должен появиться в каждом населенном пункте, а всего планируется высадить 27 млн деревьев — по числу погибших на войне граждан СССР.

Ожидается, что участниками акции станут 2,5-3 млн человек. Желание участвовать уже выразили такие известные люди, как правнучка марщала Рокоссовского Ариадна Рокоссовская, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Никита Высоцкий, Яна Чурилова, Дмитрий Губерниев и другие.

Акция будет проходить при поддержке Минприроды РФ и Росласхоза. А инициатором и организатором выступает движение «Волонтеры Победы».

Для участия в акции надо зарегистрироваться на сайте проекта или через приложение «Сад памяти» во ВКонтакте. Там надо выбрать свой регион, ближайшую точку высадки с указанием времени и даты посадки и оставить координаты для связи. Чтобы получить электронный сертификат на память о событии, надо указать, кому вы посвящаете высаживаемое дерево. 

С 16 марта получить дополнительные информацию об акции можно будет получить также в Федеральном агенстве лесного хозяйства по телефону горячей линии: 8(800) 100-94-00.

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