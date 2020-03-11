Руководитель фермы «Мираторга», переехавшая на Брянщину из Москвы стала героиней «Форбса»

Русская версия бизнес-журнала «Форбс» опубликовала интервью с Надеждой Майер, которая руководит фермой «Хоромное» в Климовском районе Брянщины, входящей в структуру холдинга «Мираторг». Поголовье скота на ферме насчитывает 4 000 голов, а летом, когда появляются телята, достигает 8 000. В зоне ответственности Надежды также 5 000 га пастбищ.

Надежда рассказала корреспонденту бизнес-издания, что переехала на Брянщину с мужем из Москвы, когда ушла в декрет. В Москве она была директором продаж в крупной компании и получала юридическое образование. Учебу на юриста завершила уже во время декрета.

Поскольку к завершению первого декретного отпуска Надежда с мужем ждали второго ребенка, они решили остаться на Брянщине. И хотя работы по профилю в местности, где они жили, не было, супруги узнали о строительстве фермы «Мираторга» в Климовском районе. Первым в холдинг устроился муж Надежды, затем нашлась работа и для нее — администратором.

В отсутствие руководителя все его функции автоматически ложились на Надежду, что позволило ей быстро вникнуть во все тонкости производственного процесса в новой для нее сфере. Оказался востребованным и управленческий опыт, полученный на прежней работе. Ее успехи быстро заметило руководство, и первое предложение о повышении Надежда получила уже через полгода работы. Однако сочла, что надо еще поднабраться опыта и знаний, и согласилась на повышение лишь через три года. Быстрому карьерному росту способствовали темпы продвижения по службе вышестоящих сотрудников: должности становились ваканстными с уходом на повышении тех, кто их занимал.

Сейчас в подчинении у Надежды 35 человек. В основном это мужчины, трактористы и операторы, ведь работа на ферме — это тяжелый физический труд. Особых проблем в работе Надежда не видит: мужчины воспринимают ее как руководителя, а она советуется с ними и дает им проявить себя и почувствовать свою значимость всегда, когда их позиции в отношении производства и поставленных задач совпадает.

В Москву Надежда возвращаться не собирается и считает, что для детей удаленность от большого города компенсируется близостью к природе, которой не могут похвастаться жители мегаполисов.