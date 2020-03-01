Брянская блоггерша сняла БДСМ-ролик у Кургана Бессмертия

Инста-блогерша Тася.мини накануне опубликовала в своем аккаунте ролик, в котором «выгуливает» в районе Кургана Бессмертия парня, облаченного в БДСМ-костюм, на поводке с ошейником. В сопровождении партнера, следующего рядом с ней на четвереньках, изображая собаку, девушка дефилирует по тротуару, проходит мимо остановки, где ее спутник пытается обнюхать одного из встречных, и пересекает проезжую часть по пешеходному переходу под звуки автомобильных клаксонов.

Администраторы сообщества «Сделано в Брянске» во ВКонтакте утверждают, что провели собственное «маленькое расследование» и пришли к выводу, что облаченный в БДСМ-атрибутику мужчина — известный в Брянске предприниматель, владелец мастерской «Бумажный Брянск» Максим Гришков, который примерно неделей ранее опубликовал на личной странице свои фото в таком же костюме с подписью «Доберман».

Комментаторы публикации на эту тему в паблике «Сделано в Брянске» выражают возмущение как самим фактом записи такого ролика и удивление, что у Таси в Инстаграме 2 млн подписчиков, которым явно нечего делать, раз они смотрят подобный контент, так и выбором места для прогулок, полагая, что окрестности Кургана Бессмертия не самое подходящее место для подобных развлечений.