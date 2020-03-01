Опасный обгон на Вокзальной запечатлели на видеорегистратор
Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал накануне вечером запись, запечатлевшую, как маршрутка выполняет опасный обгон. Как пишет автор, грубое нарушение ПДД водителем микроавтобуса было зафиксировано в районе улицы Вокзальной, 120, на подъезде к «семейному» «Магниту».
Выполняя обгон, водитель маршрутки не пропускает пешеходов, пересекающих проезжую часть по «зебре», обозначенной также соответствующими дорожными знаками.
«На этот раз пронесло, и все живы», — пишет автор публикации.
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